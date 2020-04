189 Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg haben Corona überstanden

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (brm). 189 Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg haben mittlerweile eine Corona-Infektion hinter sich und gelten laut aktueller Statistik als genesen. 48 Personen gelten derweil akut als mit dem Virus infiziert. Landrat Michael Köberle (CDU) hat am Dienstag die aktuellen Zahlen für den Kreis mitgeteilt. Damit addiert sich die Zahl der insgesamt bestätigten Coronafälle auf 239, vier mehr als am Vortag. 229 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Insgesamt zwei mit dem Corona-Virus infizierte Menschen sind bislang gestorben.