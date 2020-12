19 3000 Euro für zwölf Vereine und Initativen

Freuen sich über die Ausschüttung: Michael Baumann (l.)und Landrat Michael Köberle. Foto: Naspa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STIFTUNG UNTERSTÜTZT ZWÖLF INITIATIVEN 19 300 EURO AUSGESCHÜTTET / EMPFÄNGER AUS DEM GESAMTEN KREISGEBIET LIMBURG-WEILBURG (RED)/VEREINE UND INITIATIVEN FINANZIELL UNTERSTÜTZEN: GERADE IN CORONA-ZEITEN IST DAS DER NASPA-STIFTUNG BESONDERS WICHTIG, DENN VI - Limburg-Weilburg (red). Vereine und Initiativen finanziell unterstützen: Gerade in Corona-Zeiten ist das der Naspa-Stiftung besonders wichtig, denn viele von ihnen leiden sehr unter den derzeitigen Beschränkungen. Zwölf Projekte im Landkreis erhalten Zuwendungen in Höhe von insgesamt 19 300 Euro. Nun hat die Stiftung symbolisch einen Scheck an Landrat Michael Köberle übergeben.

Dank für gesellschaftliches Engagement

Die Spendenempfänger sind: Verein für japanische Kampfkunst und Kultur Langendernbach, Turnverein Eschhofen, Tischtennisclub Elz, Sängervereinigung Germania Elz, Concordia Niederbrechen - Kinderchor "Kontrapünktchen", Gesangverein Bad Camberg, Verein zur Verschönerung des Herzbergs und Umgebung, TTC 68 Oberbrechen, Elternbeirat des Kindergartens "Regenbogenland", Männergesangverein Eintracht Oberbrechen, Leichtathletikförderverein Limburg-Weilburg und die Initiative "Gutes Tun von Netten für Nette".

"Auch wenn es persönlich nicht möglich ist, so möchten wir uns doch bei all den Menschen bedanken, die sich unermüdlich für andere einsetzen", so Köberle. "Gerade in diesen Zeiten spüren wir alle, wie wichtig Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind."

Michael Baumann, Mitglied im Vorstand der Naspa, sprach den Ehrenamtlichen in der Region seine Anerkennung aus: "Wir von der Naspa-Stiftung sehen es als einen Beitrag unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die wertvolle Arbeit dieser Menschen durch eine Spende zu unterstützen." Und er betonte, dass die Naspa-Stiftung den Vereinen in der Region auch in Zukunft zur Seite stehen werde.