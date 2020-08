20 Corona-Fälle im Kreis Limburg-Weilburg

Über das Wochenende sind im Kreis Limburg-Weilburg drei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: Peter Steffen/dpa

Limburg-Weilburg (ohe). Am Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Limburg-Weilburg weiter angestiegen. Insgesamt drei neue Fälle waren seit Freitag hinzugekommen, teilte die Kreisverwaltung in Limburg am Sonntagmittag mit.

Damit erhöht sich die Zahl der Bürger, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben, auf insgesamt 325. Am Sonntag war die Infektion bei 20 Menschen noch aktiv. Zur Erinnerung: Ende Juni war der Landkreis für kurze Zeit "Corona-frei", das heißt, es war keine aktive Infektion gemeldet worden. Mittlerweile sind Corona-Fälle in sieben Kommunen des Landkreises bekannt.

127 Menschen befanden sich am Sonntag auf Anordnung der Behörden im Landkreis in Quarantäne. Auch diese Zahl ist deutlich gestiegen, denn am Samstag waren es noch 112.