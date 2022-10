20-Jährige überschlägt sich mit Auto bei Weilburg

Auf der Landstraße zwischen Weilburg und Villmar hat sich am Samstag eine 20-Jährige mit ihrem Auto überschlagen. Symbolfoto: dpa

WEILBURG/VILLMAR - Auf der Landstraße zwischen Weilburg und Villmar hat sich am Samstag gegen 8.35 Uhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto überschlagen.

Laut Polizei war die junge Fahrerin in ihrem Seat Leon auf der L3020 aus Weilburg kommend in Richtung Villmar unterwegs, als ihr in Höhe Weilburg-Gaudernbach im Bereich einer Rechtskurve ein dunkelblaues Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Seat-Fahrerin wich nach rechts aus, kam auf die Bankette und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Die Fahrerin konnte sich mit Hilfe eines Ersthelfers aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde zur weiteren körperlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das dunkelblaue Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.