21-Jähriger bei Unfall verletzt

WEILBURG-DROMMERSHAUSEN/AHAUSEN - Ein 21 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Unfall verletzt worden. Am Mittwochvormittag hatte der Peugeot-Fahrer nach Angaben der Polizei auf der Kreisstraße 412 zwischen Drommershausen und Ahausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann war gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Ahausen unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der Peugeot, kam in einem Feld zum Stehen und wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.