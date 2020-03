23 Menschen in Limburg-Weilburg sind nach Corona-Infektion wieder gesund

"Stay home" - bleib zu Hause: So lautet weiter das Motto im Kreis, um das Virus zu bremsen. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Limburg-Weilburg (brm). In den vergangenen sieben Tagen sind insgesamt 160 Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg positiv auf das Coronavirus getestet worden. 23 infizierte Menschen sind derweil gesund aus der Quarantäne entlassen worden. Das teilt der Landkreis nach der Sitzung des Katastrophenschutzstabs am Dienstag mit. Von den insgesamt 160 Fällen seien somit 137 "aktive Fälle", eine Zunahme um elf neu Infizierte im Kreis. Eine Person war an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Mit medizinischen Fragen zum Coronavirus können sich Bürger an die hessenweite Hotline wenden, die unter Telefon 08 00-5 55 46 66 erreichbar ist. Der Landkreis hat zu Corona ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter 0 64 31 -2 96 96 66 erreichbar ist.