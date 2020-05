28 Personen aktiv mit Corona infiziert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Dienstag 28 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind.

Insgesamt gab es bislang 281 bestätigte Fälle, einer mehr als am Vortag. 247 Personen sind inzwischen genesen - bei dieser Zahl gibt es keine Veränderung zum Vortag. 143 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sechs Personen sind im Landkreis Limburg-Weilburg mittlerweile insgesamt am Coronavirus verstorben.