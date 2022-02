29-Jähriger verursacht zwei Unfälle

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am Sonntagmittag, 27. Februar, hat ein Autofahrer in Weilburg gleich zwei Unfälle verursacht, bei denen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist, die beteiligten Personen jedoch den ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise nicht schwerwiegend verletzt wurden. Gegen 13.35 Uhr war nach Angaben der Polizei ein 27-jähriger Punto-Fahrer auf dem Löhnberger Weg aus Richtung Löhnberg kommend in Richtung Innenstadt Weilburg unterwegs.

Hierbei habe er Zeugenangaben zufolge gleich drei Pkw auf einmal überholt, touchierte jedoch beim Wiedereinscheren das letzte Fahrzeug an dessen Außenspiegel. Unbeirrt setzte er seine Fahrt fort.

In der Bahnhofstraße verlor der Fahrer dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden Mercedes C-Klasse. Deren 29-jähriger Fahrer und die Beifahrerin wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt, lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.