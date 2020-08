30 Menschen sind aktiv infiziert

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Donnerstag 30 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind (Mittwoch: 31).

Insgesamt gab es 398 bestätigte Fälle, drei mehr als am Vortag. 361 Personen sind inzwischen genesen, vier mehr als am Vortag.

197 Menschen sind derzeit in Quarantäne. Am Dienstag waren das noch 232 Personen. Die Kennzahl der Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tag lag am Donnerstag bei 5,2 (Mittwoch: 7,0).