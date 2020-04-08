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Mittwoch, 08.04.2020 - 16:30
3 min

30-Tonnen-Brücke schwebt in Weilburg heran

23 Meter lang und 30 Tonnen schwer - das ist die neue Fußgängerbrücke bei Feig Electronic in Weilburg. Wir waren beim Aufbau dabei ....

Von Sabine Gorenflo
Fast geschafft, nun folgt die Millimeterarbeit, um die Brücke genau einzupassen. Foto: Sabine Gorenflo

Fast geschafft, nun folgt die Millimeterarbeit, um die Brücke genau einzupassen. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Fast geschafft, nun folgt die Millimeterarbeit, um die Brücke genau einzupassen. Foto: Sabine Gorenflo

Fast geschafft, nun folgt die Millimeterarbeit, um die Brücke genau einzupassen. Foto: Sabine Gorenflo

Es ist vollbracht: Nach fast zwei Stunden ist die 30 Tonen schwere Fußgängerbrücke angepasst und muss noch verschweißt werden. Foto: Sabine Gorenflo

Es ist vollbracht: Nach fast zwei Stunden ist die 30 Tonen schwere Fußgängerbrücke angepasst und muss noch verschweißt werden. Foto: Sabine Gorenflo

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