36-Jähriger wird bei Unfall auf B 417 schwer verletzt

Der Fahrer dieses VW-Golf soll, nach ersten Angaben, den Unfall auf der B 417 am Sonntagmittag kurz vor Kirberg aus Unachtsamkeit verursacht haben. Foto: Klaus-Dieter Häring

HÜNFELDEN-KIRBERG - Hünfelden-Kirberg (kdh). Unachtsamkeit ist laut Polizeiangaben der Grund eines schweren Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 417 gewesen. Ein 36-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die B 417 war für mehrere Stunden für den Verkehr in beide Richtungen komplett gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer eines Volvos, aus Richtung Wiesbaden kommend, kurz vor der Ortseinfahrt von Kirberg nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er jedoch anhalten. Dahinter stoppte auch ein 36-jähriger Fahrer mit seinem BMW. Der 44-jährige Fahrer eines Golfs bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Polizei schaltet

einen Gutachter ein

Der BMW wurde daraufhin nach rechts mehrere Meter in ein Feld geschleudert. Dabei wurde der 36-Jährige so schwer verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 44-jährige Golf-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Ein Gutachter wurde von der Polizei angefordert.