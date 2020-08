Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Landrat Michael Köberle teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Sonntag 42 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 389 bestätigte Fälle (einer mehr als am Vortag), 340 Personen sind inzwischen genesen (genau so viele wie am Vortag). 224 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.