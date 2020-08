Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Der Landkreis nähert sich der Marke von 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab der schärfere Corona-Regeln gelten: 17,3 beträgt die Quote am Dienstag. Derzeit sind 42 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, sechs mehr als am Vortag. 326 Personen sind genesen. 314 Menschen befinden sich in Quarantäne.