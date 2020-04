43 Corona-Infizierte in Limburg-Weilburg sind wieder gesund

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (brm). Es gibt auch gute Nachrichten während der Corona-Krise: Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten und nun wieder gesund sind, steigt im Landkreis Limburg-Weilburg langsam an.

Nach der Sitzung des Katastrophenschutz-Stabs am Mittwoch ist mitgeteilt worden, dass mittlerweile 43 Personen genesen sind. Die Zahl der derzeit mit dem Virus infizierten Menschen beträgt 131 Personen - eine Zunahme um zehn Infizierte. Damit hat es insgesamt bislang 174 bestätigte Coronafälle gegeben. 487 Menschen befinden sich in unserem Landkreis derzeit in der häuslichen Quarantäne.