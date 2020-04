43-Jähriger randaliert in Gaudernbach

Jetzt teilen:

Weilburg-Gaudernbach (red). Am Samstagabend hat ein 43 Jahre alter Mann laut Polizeibericht in der Straße "Am Steilhang" in Gaudernbach randaliert und auf zwei Personen eingeschlagen.

Der Mann wollte gegen 22.50 Uhr in die Wohnung seiner Ex-Freundin. Als diese ihn nicht in das Mehrfamilienhaus ließ, trat er die Eingangstür ein. Im Anschluss soll der Randalierer dann auf eine 47 Jahre alte Bekannte der Frau eingeschlagen haben, welche dieser zu Hilfe kommen wollte. Zudem habe der Randalierer auch den 54 Jahre alten Ehemann der 47-jährigen Frau angegriffen und dabei leicht verletzt.

Bei der Auseinandersetzung mit dem 54-Jährigen erlitt auch der Angreifer Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er einen begleitenden Polizeibeamten mehrfach beleidigte.