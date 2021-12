69-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am Montagabend ist in Weilburg ein Mann von Rettungskräften aus einer hilflosen Lage befreit worden: Nachbarn riefen Feuerwehr und Polizei in die Westpreußenstraße, da sie einen laufenden Rauchmelder hörten und Brandgeruch wahrnahmen.

Die Rettungskräfte konnten die betroffene Wohnung schnell lokalisieren und öffneten die Tür mit Gewalt. In der Wohnung lag ein 69-Jähriger, der nach einem Sturz nicht mehr auf die Beine kommen konnte. Da er vor seinem Sturz mit kochen beschäftigt war, verbrannte das Essen bereits auf dem Herd. Deshalb war auch der Rauchmelder angesprungen. Dank der aufmerksamen Nachbarn konnte der 69-Jährige gerettet und ein Wohnungsbrand verhindert werden.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnte dort aber wenig später unverletzt wieder entlassen werden.