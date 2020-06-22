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Montag, 22.06.2020 - 18:30
2 min

77-Jähriger nach Unfall bei Mengerskirchen verurteilt

Nach einem Unfall im vorigen Jahr bei Mengerskirchen leidet das Opfer noch immer unter den Folgen. Der Verursacher musste sich nun vor dem Amtsgericht Weilburg verantworten.

Von Andreas E. Müller
Nach einem Unfall im vorigen Jahr bei Mengerskirchen leidet das Opfer noch immer unter den Folgen. Der Verursacher musste sich nun vor dem Amtsgericht Weilburg verantworten. Archivfoto: Christian Röder

Nach einem Unfall im vorigen Jahr bei Mengerskirchen leidet das Opfer noch immer unter den Folgen. Der Verursacher musste sich nun vor dem Amtsgericht Weilburg verantworten. Archivfoto: Christian Röder

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