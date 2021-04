Ab Montag gilt wieder Distanzunterricht

Die Schulen in den Landkreisen Limburg-Weilburg und im Lahn-Dill-Kreis gehen am Montag in den Distanzunterricht. Der Grund: die hohe Inzidenz. Foto: Patrick Seeger/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHN-DILL-KREIS/LIMBURG-WEILBURG - In mehreren mittelhessischen Landkreisen bleiben die Schüler nach dem Ende der Osterferien daheim. Die Kreisausschüsse in Limburg-Weilburg und im Lahn-Dill-Kreis haben am Donnerstag in einem Schreiben an Schulleitungen mitgeteilt, dass ab Montag für alle Jahrgangsstufen Distanzunterricht vorzusehen sei. Der Kreisausschuss im Lahn-Dill-Kreis führt dabei die hohen Infektionszahlen und ein kurzfristig vorgelegtes Eskalationskonzept des Landes Hessen als Gründe für die neuen Anweisungen auf.

Weiterhin gilt: Kinder aus den ersten bis sechsten Klassen können bei Bedarf die Notbetreuung in Anspruch nehmen.

In dem Schreiben zum weiteren Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus nach den Ferien heißt es weiter, dass diese Regelung nicht für Abschlussklassen gelte. Auch Abschlussprüfungen sollen in den Schulen stattfinden.

Im Kreis Limburg-Weilburg sollen zudem auch die Schülerinnen und Schüler der Q2 in der Schule unterrichtet werden. In den Fällen, in denen der Mindestabstand in der Klasse nicht eingehalten werden könne, soll auf Empfehlung des Gesundheitsamts im Wechselmodell unterrichtet werden.

Verknüpfte Artikel

Im Lahn-Dill-Kreis soll das Vorgehen bis zum 6. Mai gelten, im Landkreis Limburg-Weilburg bis zum 30. April.

Grundlage der neuen Regelung dürfte die Anwendung eines "Brücken-Eskalationskonzeptes" sein, das in Hessen gelten soll, bis die Änderung des Infektionsschutzgesetzes von Bundestag und Bundesrat beschlossen sei. Auf Nachfrage des hr hatte das hessische Kultusministerium mitgeteilt, dass dies für alle Kreise und kreisfreien Städte mit einer Inzidenz über 200 gelten soll.