Ab Samstag gibt's wieder Stadtführungen in Weilburg

Weilburger hat viel zu bieten, wie hier das Landtor am Eingang zur Altstadt.

WEILBURG - Der Kur- und Verkehrsverein Weilburg bietet ab Samstag, 5. Juni, wieder Stadtführungen durch die Residenzstadt an. Um 11 Uhr startet dann die Altstadtführung ab dem Marktplatz. Sie führt 60 Minuten lang durch die Gässchen rund um den Marktplatz. Stadtführer ist Gerhard Hein. Die Teilnehmergebühr beträgt drei Euro.

Am Sonntag, 6. Juni, stehen gleich zwei Themenstadtführungen auf dem Programm. Um 14 Uhr geht es mit Hans-Peter Schick auf den Spuren von "Monarchie, Demokratie, Anarchie" durch die Stadt. Die Führung dauert 90 Minuten, die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro.

Um 15 Uhr führt Alexandra Neuhoff die Teilnehmer von "Brücke zu Brücke" durch die Weilburger Altstadt und rund um die Lahn entlang der fünf Brücken der Weilburger Kernstadt. Die Teilnehmergebühr beträgt ebenfalls fünf Euro. Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten.

Der Treffpunkt für alle Führungen ist der Weilburger Marktplatz am Neptunbrunnen. Nötig ist ein tagesaktueller Negativtest, eine vollständige Impfung mit Bescheinigung oder ein Attest für Genesene.

Eine Führung ist nur mit Voranmeldung möglich und auf höchstens 15 Teilnehmer begrenzt. Anmeldungen sind bis Freitag, 12 Uhr, in der Geschäftsstelle des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg per E-Mail an info@kvv-weilburg oder unter Telefon 0 64 71-9 27 48 75 möglich.