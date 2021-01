Ab Samstag keine Ausgangssperre mehr in Limburg-Weilburg

Der Landkreis Limburg-Weilburg gilt nicht länger als Corona-Hotspot. Foto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Weil die Coronazahlen gesunken sind, dürfen Bürger im Landkreis Limburg-Weilburg bald wieder auch nach 21 Uhr ihre Wohnung verlassen: Die Allgemeinverfügung des Kreises wird mit Wirkung zum Samstag aufgehoben. Das teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

Mit Allgemeinverfügung vom 8. Januar hatte der Landkreis Limburg-Weilburg eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit von 21 bis 5 Uhr des Folgetages ausgesprochen sowie den Bewegungsradius für tagestouristische Ausflüge auf einen Umkreis von 15 Kilometern ab Wohnort eingeschränkt. Diese Maßnahmen entsprachen dem Eskalationskonzept des Landes Hessen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Landkreise mit einem Inzidenzwert ab 200 an drei aufeinanderfolgenden Tagen waren demnach gehalten, solche Regelungen zu verfügen.

Kein Freifahrtschein, sondern Mahnung

"Zwischenzeitlich liegt im Landkreis Limburg-Weilburg der Sieben-Tages-Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Die Allgemeinverfügung wird daher entsprechend der Vorgaben des Eskalationskonzepts aufgehoben", heißt es in der Mitteilung des Kreises. Damit ist auch eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden nichtig, dass die Allgemeinverfügung bezüglich der 15-Kilomter-Regel für fehlerhaft hielt.

2031 Menschen sind bereits geimpft

Ab Samstag, 0 Uhr, gilt die Allgemeinverfügung nicht mehr. Als Freifahrtschein will der Kreis das allerdings nicht verstanden wissen. "Bitte tun Sie alles dafür, dass sich die positive Entwicklung in unserem Landkreis fortsetzt und insbesondere Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen weiter Entlastung erfahren", sagt Landrat Micheal Köberle (CDU). "Mit unserer anderen Allgemeinverfügung für den Bereich Pflege und der darin enthaltenen, umfangreichen Teststrategie versuchen wir weiterhin, unsere Krankenhäuser sowie die Alten- und Pflegeeinrichtungen bestmöglich vor weiteren Viruseinträgen zu schützen", betont Köberle.

Die Inzidenz ist am Mittwoch weiter gesunken und beträgt 127,7, am Vortag 142,2. Die Zahl der Todesopfer ist derweil erneut um fünf gestiegen. Zuletzt ist jeweils eine Person im Krankenhaus in Weilburg, bei Vitos in Weilmünster und im Altenpflegeheim in Elz sowie zwei Personen im Altenpflegeheim in Bad Camberg im Zusammenhang mit Corona gestorben. Damit beträgt die Zahl der Corona-Todesopfer 168. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 73 Corona-Infizierte, 55 Personen im Normalpflegebett und 18 im Intensivbett. Mittlerweile sind 2031 Menschen im Landkreis geimpft.