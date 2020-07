Ab Sonntag wieder zum Gottesdienst

Doris Volk-Brauer ist neue Pfarrerin in Kubach und Hirschhausen. Foto: Sauer

Weilburg-Kubach/Hirschhausen (red). Die evangelischen Kirchen in Kubach und Hirschhausen bieten ab 19. Juli wieder Gottesdienste an. Ab Sonntag laden sie um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Kubacher Kirche ein. Um 18 Uhr findet der Gottesdienst in Hirschhausen bei gutem Wetter im Freien vor der Kirche statt, andernfalls in der Kirche von Hirschhausen.

Plätze und kein Gesang

Nach der Schließung der Kirchen im März dieses Jahres, aufgrund der Corona-Pandemie, haben nun die Kirchenvorstände von Kubach und Hirschhausen gemeinsam mit der seit 1. Juli amtierenden, neuen Pfarrerin, Doris Volk-Brauer, die Schutzkonzepte für die Gemeinderäume und Kirchen in Kubach und Hirschhausen erstellt, sodass nun in beiden Gemeinden Gottesdienste wieder möglich sind.

Dafür werden die Sitzplätze mit genügend Abstand gekennzeichnet. Das Tragen der Schutzmasken wird empfohlen, sie können aber am Sitzplatz abgenommen werden. Desinfektionsmittel für die Hände steht bereit und die Kirchen wurden gut gelüftet und gereinigt.

Auch die Sitzplätze auf den Emporen sind wieder zugelassen. Das gemeinsame Singen der Gemeinde ist allerdings nur im Freien möglich - mit genügend Abstand. In den Kirchen ist Gemeindegesang noch nicht erlaubt. Auch Friedensgruß, Begrüßung oder Verabschiedung per Handschlag sind nicht erlaubt.

Die gekennzeichneten Sitzplätze in Kubach bieten 50 Personen die Gelegenheit, am Gottesdienst teilzunehmen. In Hirschhausen liegt die Begrenzung bei 40 Personen.