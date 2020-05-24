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Sonntag, 24.05.2020 - 14:07
4 min

Absage Weilburger Schlosskonzerte: "Die Situation ist einfach grausam"

Intendant Stephan Schreckenberger gibt einen Einblick, was die Absage der Konzerte für den Veranstalter und die Musiker bedeutet. Sein Blick in die Zukunft des Festivals bleibt jedoch positiv.

Von Andreas E. Müller
Der Renaissancehof beim Abschlusskonzert der Weilburger Schlosskonzerte 2019. Foto: Weilburger Schlosskonzerte

Der Renaissancehof beim Abschlusskonzert der Weilburger Schlosskonzerte 2019. Foto: Weilburger Schlosskonzerte

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