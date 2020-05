Alarmanlage reagiert nicht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Laut Polizeiangaben ist in der Zevenaarstraße in Weilburg in der Nacht zum Samstag ein BMW Kombi Angriffsziel von Tätern gewesen. Sie hebelten die Beifahrertür auf und entwendeten eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse. Eine im Fahrzeug installierte Alarmanlage war offensichtlich nicht funktionstüchtig, sodass die Täter ungestört arbeiten konnten. Die Polizei Limburg nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.