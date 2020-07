Am 23. Juli ist Vanilleeis-Tag

Begangen wird der "Tag des Vanille-Eises" seit den 1990er-Jahren in den USA, wo er als "National Vanilla Ice Day" bekannt ist. Diese Geschmacksrichtung des Speiseeises ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Etwa 20 Prozent der Deutschen nennen das cremige Vanilleeis ihr Lieblingseis, womit Vanille in Deutschland die beliebteste Eissorte überhaupt ist. Neben den reinen Eiskugeln sind spezielle Vanilleeiskreationen sehr beliebt. Bekannt ist natürlich Spaghetti-EisEs besteht in der Regel aus über Schlagsahne gepresstem Vanilleeis, garniert wird das Ganze mit Erdbeersoße und geraspelter weißer Schokolade. Ebenfalls beliebt ist der Coupe Dänemark, bei dem Vanilleeis in einem hohen Glas mit Schokoladensoße übergossen und mit Schokostreuseln verziert wird.