Am Kranenturm zeigt der Oktober seine goldenen Momente

Mit dem "Goldenen Oktober" hat es bislang noch nicht ganz so geklappt. Trotzdem hat der Herbstmonat auch in diesem Jahr bereits seine schönen und goldenen Momente gezeigt. Einen davon hat Claudia Pitz aus Odersbach fotografisch festgehalten. Bei der Runde mit dem Hund hat sie am Kranenturm in Weilburg im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt. Die Sonne scheint durch das sich lichtende Blätterwerk eines Baumes und taucht Turm und die ihn umgebende Landschaft in ein warmes Herbstlicht - ein herrliches Spiel von Licht und Farben offenbahrt sich dem Betrachter. . Foto: Claudia Pitz