Am Leinpfad mehr Rücksicht nehmen

Stellen die Markierungen vor: Johannes Hanisch (v.l.), Klaus Werninghaus, Thorsten Vlegels, Marco Born, Christian Radkovsky und Heiko Rabs. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Der Leinpfad entlang der Lahn ist als Teil des "R7" nicht nur ein beliebter Radweg, sondern wird neben Radfahrern auch von Fußgängern, Skatern, Rollstuhlfahrern sowie Gassigängern gerne genutzt - es herrscht reger Verkehr. An einigen Stellen ist der Leinpfad besonders eng und bietet aufgrund der Lahn auf der einen Seite und der Felsen auf der anderen Seite kaum Platz für Ausweichmanöver.

Abhilfe sollen nun Markierungen auf dem Asphalt schaffen, die zur Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme auffordern. Bei einem Ortstermin stellten Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), der für Kirschhofen zuständige Stadtrat Christian Radkovsky, Ortsvorsteher Heiko Rabs, Bauhofleiter Thorsten Vlegels und seine beiden Mitarbeiter Marco Born und Klaus Werninghaus die Maßnahme vor.

Eine Idee der

Landjugend aufgegriffen

"Es stellte sich die Frage, wie wir darauf hinweisen können, dass der Leinpfad nicht nur als Radweg fungiert, sondern die Nutzung sehr vielfältig ist", sagte Hanisch. Die Idee zu den Fahrbahnmarkierungen sei in den Gesprächen im Ortsbeirat entstanden. Inspiriert habe dabei eine Aktion der Landjugend, die auf solche Weise Feldwege, auf denen Traktoren, Radfahrer und Fußgänger aufeinandertreffen, gekennzeichnet hatte, berichtete Christian Radkovsky.

Entlang des Leinpfades wurden von Ahausen bis Gräveneck in Absprache mit dem Ortsbeirat markante Stellen ausgewählt, an denen ein Hinweis sinnvoll ist. Mithilfe einer Schablone trugen die Bauhofmitarbeiter Marco Born und Klaus Werninghaus die Piktogramme mit witterungsbeständiger Farbe auf den Asphalt auf. Die Schablonen lieferte die Firma Schablonentechnik Gunnar Hansen aus Oberursel. Sie seien speziell nach Wünschen der Stadt erstellt worden, berichtete Thorsten Vlegels. "Und vielleicht animiert es auch einige Radfahrer, an besonders engen Stellen vom Rad zu steigen oder zumindest die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren", ergänzte Heiko Rabs.

Der an einigen Stellen zu schmale Leinpfad stelle ein größeres Projekt dar, das in Zukunft angegangen werden müsse. Es betreffe nicht nur die Stadt Weilburg und die angrenzenden Kommunen, sondern benötige auch Unterstützung vom Land.