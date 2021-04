Amtsgericht Weilburg bekommt neue Vizedirektorin

Jetzt teilen:

WEILBURG - Das Amtsgericht Weilburg bekommt zum 1. Juni eine neue Vizedirektorin. Dr. Andrea Hofmann wird die wegen der Vergrößerung des Weilburger Amtsgerichts neu geschaffene Stelle antreten.

Die 43-jährige, in Wetzlar geborene Juristin, studierte Rechtswissenschaften und promovierte an der Universität Gießen. Ihr Referendariat verbrachte sie in Limburg und trat im Jahr 2008 in den Justizdienst ein. Hier war sie zunächst beim Amtsgericht Dillenburg tätig. Nach mehreren Stationen im Landgerichtsbezirk - unter anderem auch beim Amtsgericht Weilburg - ist sie derzeit beim Landgericht Limburg tätig. Hier ist sie stellvertretende Vorsitzende einer Zivilkammer.

Der Vizepräsident des Landgerichts in Limburg, Andreas Janisch, erklärte bei Übergabe der Ernennungsurkunde hierzu: "Es freut mich sehr, dass Weilburg eine so vielseitig begabte Kollegin, die überaus tief mit der Region verwurzelt ist, zur neuen Vizedirektorin erhält."

Außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit ist Hofmann eine sportbegeisterte Reiterin, die sich ehrenamtlich im Jugendsport engagiert. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Weilburg.