An der Landesstraße 3020 zwischen Weilburg und Wirbelau werden nächste Woche Bäume gefällt. Die Straße wird deshalb streckenweise gesperrt.

An der Landesstraße 3020 wird gearbeitet. Dort werden Bäume gefällt, die nicht mehr standfest sind. Deshalb sind s streckenweise Sperrungen nötig.

WEILBURG/ RUNKEL-WIRBELAU - Wegen Gehölzpflegearbeiten muss in der kommenden Woche die Landesstraße 3020 zwischen dem Abzweig zur Bundesstraße 456 bei Weilburg und Runkel-Wirbelau abschnittsweise voll gesperrt werden. Dort werden Bäume, die nicht mehr standsicher sind, entfernt. Am Montag, 16. November, und Dienstag, 17. November, wird an der L 3020 im Streckenabschnitt zwischen dem Abzweig zur B 456 Richtung Weilburg/B 49 und dem Abzweig zur L 3322 nach Hasselbach gearbeitet. Dieser Streckenabschnitt ist daher an diesen beiden Tagen voll gesperrt. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Runkel über die B 456, B 49, K 446 und L 3322 über Allendorf und Hasselbach umgeleitet. In Fahrtrichtung Weilburg führt die Umleitung über die L 3452, L 3322, K 446, B 49 und B 456 über Gaudernbach, Hasselbach und Allendorf. Von Mittwoch, 18. November, bis Freitag, 20. November, verlagern sich die Arbeiten auf den Streckenabschnitt der L 3020 zwischen dem Abzweig zur L 3322 nach Hasselbach und Runkel-Wirbelau. Während der Vollsperrung dieses Streckenabschnitts wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die L 3322 und die L 3452 über Hasselbach und Gaudernbach umgeleitet.