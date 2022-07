Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung in Weilburg beschmiert

Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung beschädigt: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Symbolfoto: Carsten Rehder

WEILBURG - Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 4.25 und 5.55 Uhr, ist nach Angaben der Polizei der in der Limburger Straße in Weilburg abgestellte Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung der Stadt beschädigt worden. Bisher unbekannten Täter haben ihn mit Farbe beschmiert und dadurch beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-93860 entgegen.