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Dienstag, 04.08.2020 - 14:21
2 min

Anrührende Rinder stehen Modell

Sie heißen "Dreamer", "Goldie Horn" oder auch "Pubertier". Kühe, porträtiert von Doris Happ aus Hasselbach sind derzeit im Rosenhang Museum zu sehen.

Von Andreas E. Müller
Doris Happ links und Uli Eisel im Gespräch mit Besuchern der Vernissage Foto: Andreas E. Müller

Doris Happ links und Uli Eisel im Gespräch mit Besuchern der Vernissage Foto: Andreas E. Müller

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Fotos
Doris Happ links und Uli Eisel im Gespräch mit Besuchern der Vernissage Foto: Andreas E. Müller

Doris Happ links und Uli Eisel im Gespräch mit Besuchern der Vernissage Foto: Andreas E. Müller

Lutz Schäfer hält die Laudatio zur Ausstellungseröffnung von Doris Happ; rechts Museumsleiterin Antje Helbig Foto: Andreas E. Müller

Lutz Schäfer hält die Laudatio zur Ausstellungseröffnung von Doris Happ; rechts Museumsleiterin Antje Helbig Foto: Andreas E. Müller

Gruppenbild mit Hirsch (v.l.): Doris Happ, Lutz Schäfer und Antje Helbig eröffnen die Ausstellung, die bis zum 14. August zu sehen sein wird. Foto: Andreas E. Müller

Gruppenbild mit Hirsch (v.l.): Doris Happ, Lutz Schäfer und Antje Helbig eröffnen die Ausstellung, die bis zum 14. August zu sehen sein wird. Foto: Andreas E. Müller

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