Anwohnerin überrascht Dieb

Weilburg (red). In der Nacht zum Donnerstag hat in der Limburger Straße in Weilburg eine Anwohnerin einen Dieb überrascht. Der Unbekannte hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 2 Uhr Zutritt zu einem geparkten Ford Kuga verschafft, als die Frau aufgrund eines angeschalteten Rücklichtes stutzig wurde und zu ihrem Fahrzeug lief. Der Täter soll daraufhin mit schwerfälligem Gang zu Fuß in Richtung Weilburg geflüchtet sein. Laut Zeugenangaben war der Täter etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine normale Figur. Bekleidet soll der Mann mit einem grauen Oberteil sowie einer dunklen Hose gewesen sein. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde aus dem Kuga nichts entwendet. Zeugen können sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung setzen.