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Donnerstag, 25.06.2020 - 16:36
4 min

Arbeiten an neuem Lahnbrückensteg in Weilburg gestartet

Nach fast fünf Jahren voller teils hitziger Diskussionen haben die Bauarbeiten am neuen Lahnbrückensteg in Weilburg begonnen. Noch 2020 soll der Übergang fertig werden.

Von Sabine Gorenflo
Das Rammgerät für die Spundwände steht auf den Pontons der Hamburger Firma Ritscher schon bereit. Mitten in der Lahn wird ein trockener Kasten entstehen, in dem betoniert werden kann. Foto: Sabine Gorenflo

Das Rammgerät für die Spundwände steht auf den Pontons der Hamburger Firma Ritscher schon bereit. Mitten in der Lahn wird ein trockener Kasten entstehen, in dem betoniert werden kann. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Das Rammgerät für die Spundwände steht auf den Pontons der Hamburger Firma Ritscher schon bereit. Mitten in der Lahn wird ein trockener Kasten entstehen, in dem betoniert werden kann. Foto: Sabine Gorenflo

Das Rammgerät für die Spundwände steht auf den Pontons der Hamburger Firma Ritscher schon bereit. Mitten in der Lahn wird ein trockener Kasten entstehen, in dem betoniert werden kann. Foto: Sabine Gorenflo

Bürgermeister Johannes Hanisch (r.) erläuterte Mitgliedern des Magistrats, der Fraktionen und des Bauausschusses, wie die Arbeiten ablaufen werden. Foto: Sabine Gorenflo

Bürgermeister Johannes Hanisch (r.) erläuterte Mitgliedern des Magistrats, der Fraktionen und des Bauausschusses, wie die Arbeiten ablaufen werden. Foto: Sabine Gorenflo

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