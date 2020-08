Ärger über ausgebliebene Corona-Prämie im Kreiskrankenhaus

Im Kreiskrankenhaus Weilburg konnte gestern ein Covid-19-Patient entlassen werden. Doch es gibt Enttäuschung: Während Beschäftigte in der Altenpflege mit einem Pflegebonus für ihr Engagement in der Pandemie belohnt werden, wird diese Prämie für das Pflegepersonal in den Kliniken nicht gezahlt. Foto: Jürgen Vetter