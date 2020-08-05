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Mittwoch, 05.08.2020 - 05:30
3 min

Ärger über ausgebliebene Corona-Prämie im Kreiskrankenhaus

Die ausgelobte Corona-Prämie, die das Engagement der Pflegekräfte in der Pandemie belohnt, wird für Klinikmitarbeiter nicht ausgezahlt. Das sorgt auch in Weilburg für Enttäuschung.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Im Kreiskrankenhaus Weilburg konnte gestern ein Covid-19-Patient entlassen werden. Doch es gibt Enttäuschung: Während Beschäftigte in der Altenpflege mit einem Pflegebonus für ihr Engagement in der Pandemie belohnt werden, wird diese Prämie für das Pflegepersonal in den Kliniken nicht gezahlt. Foto: Jürgen Vetter

Im Kreiskrankenhaus Weilburg konnte gestern ein Covid-19-Patient entlassen werden. Doch es gibt Enttäuschung: Während Beschäftigte in der Altenpflege mit einem Pflegebonus für ihr Engagement in der Pandemie belohnt werden, wird diese Prämie für das Pflegepersonal in den Kliniken nicht gezahlt. Foto: Jürgen Vetter

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PFLEGEBONUS

Auf Anregung des Gesundheits- und des Arbeitsministeriums hat der Bundestag im Mai ein Maßnahmenpaket zur Corona-Lage verabschiedet, dass auch einen Pflegebonus beinhaltet, der jedoch nur für die Altenpflege gilt

Der Bundestagsbeschluss sieht vor, dass Beschäftigte in der Altenpflege in diesem Jahr eine nach Arbeitszeit und Tätigkeit gestaffelte Prämie von bis zu 1000 Euro bekommen können. Die Höhe richtet sich nach Funktion und Arbeitszeit. Länder oder Arbeitgeber können den Bonus auf bis zu 1500 Euro aufstocken, die steuerfrei bleiben würden. Ausgezahlt wird der Bonus ab Juli.

Zur Begründung verweist das Bundesministerium für Gesundheit darauf, dass die Entlohnung in der Altenpflege "noch nicht so hoch" sei, wie die von Pflegekräften in Krankenhäusern.

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