Ärger über ausgebliebene Corona-Prämie im Kreiskrankenhaus

Im Kreiskrankenhaus Weilburg konnte gestern ein Covid-19-Patient entlassen werden. Doch es gibt Enttäuschung: Während Beschäftigte in der Altenpflege mit einem Pflegebonus für ihr Engagement in der Pandemie belohnt werden, wird diese Prämie für das Pflegepersonal in den Kliniken nicht gezahlt. Foto: Jürgen Vetter
I0IWGRWIHxptYFORnJHtqz9hVRW1ozEyp2qyp3IhMTuynKEmoJyhnKA0MKVtFzIhplOGpTSbovNbD0EIXFOzj7klVSOzoTIaMJglj6EzqTHtLJ5aMJiQiT5xnJq0MFOQo3WiozRgHUYQcT1cMFOmo2kfVToQiUVtF3WuozgyoaAwnUqyp3Eypz4tqJ5xVSOzoTIaMJglj6EzqTHtnJ4tMTIhVRgfnJ5cn2IhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVT5cL2u0VTqyoUEyov4tDKIwnPOcoFOYpzIcp2glLJ5eMJ5bLKImVSqynJkvqKWaVTymqPOxnJHtEJ50qZBxqKAwnUIhMlOxLKYQiTWypvOmMJulVTqlo8BsYvORMKVtDzI0pzyyLaAlLKDtMTImVRglLJ5eMJ5bLKImMKZtMzyhMTI0VTEuplNvLKWgp2IfnJpfVUElLKIlnJptqJ5xVTIhqUGQcUImL2uyozDvYt==
DJkmVTEcMFODLJ5xMJ1cMFOuqJLtnJulMJ4tLzymnTIlnJqyovOVj7MbMKO1ozg0VUc1p3EyqJIlqTHtqJ5xVT5cL2u0VTgfLKVtq2SlYPOiLvOxnJHtF3WuozgyozwQcUImMKVtMTIhVRShp3E1pz0tqz9hVRAiqzyxYGR5YIOuqTyyoaEyovOvMKsQcTk0nJqyovOeo25hqTIhYPOxLFO3qJAbplOxnJHtDJ5ypzgyoz51ozptMTIlVRkynKA0qJ5aMJ4fVTEcMFOcovORMKI0p2AboTShMPOcoFODMzkyM2IvMKWynJAbVTyhp2qyp2SgqPOdMJEyovOHLJptMKWvpzSwnUDtq2IlMTIhYvQQuTuhoTywnPO3nJHtLzIlMJy0plOcovOWqTSfnJIhVUMypaAuoJ1yoUEyovOmnJAbVTSvMJ5xplOPj7klM2IlVTS1MvOcnUWyovOPLJkeo25yovO1ozDtp3OyozEyqTIhVTqyoJIcoaAuoFOPMJyzLJkfVToQiUVtMTyyVT51ovOuoUZtFTIfMTIhVTEyplOOoTk0LJqmVUqunUWaMJ5ioJ1yozHtDzIlqJMmM3W1pUOyYt==
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioTygLaIlMl13MJyfLaIlMl9vMKAyoTywnP92MKWynJ5yYJyhYJMcozShrz5iqP13nJHgL29lo25uYJEcMF1uL2gypzglLJkfMF10pzyzMaEsZwVjAQH1BGLvCyMypzIcozHtnJ4tEzyhLJ56oz90BvOKnJHtD29lo25uVTEcMFNvDJAeMKWepzSfoTHvVUElnJMzqQjiLG48Y2x+
PFLEGEBONUS
Auf Anregung des Gesundheits- und des Arbeitsministeriums hat der Bundestag im Mai ein Maßnahmenpaket zur Corona-Lage verabschiedet, dass auch
einen Pflegebonus beinhaltet, der jedoch nur für die Altenpflege gilt
Der Bundestagsbeschluss sieht vor, dass Beschäftigte in der Altenpflege in diesem Jahr eine nach Arbeitszeit und Tätigkeit gestaffelte Prämie von bis zu 1000 Euro bekommen können. Die Höhe richtet sich nach Funktion und Arbeitszeit. Länder oder Arbeitgeber können den Bonus auf
bis zu 1500 Euro aufstocken, die steuerfrei bleiben würden. Ausgezahlt wird der Bonus ab Juli.
Zur Begründung verweist das Bundesministerium für Gesundheit darauf, dass die Entlohnung in der Altenpflege
"noch nicht so hoch" sei, wie die von Pflegekräften in Krankenhäusern.
ETyyp2HtozI1MFOKMKW0p2Abj6E0raIhMlOgj7khMTI0MFOfMKE6qTkcL2ttLKIwnPOcovOynJ5yVRyhnKEcLKEcqzHtMTIlVSOioTy0nJf6VRWyp2Abj6EzqTyaqTHtnJ0tHTMfMJqyLzIlMJywnPOmo2kfqTIhVToQiUVtnJulVTS1j59ypz9lMTIhqTkcL2uyplOSozquM2IgMJ50VTyhVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtoJy0VTIcozIlVUc1p8BxqUcfnJAbMJ4tEJyhoJSfrzSboUIhMlOvMJkinT50VUqypzEyov4=
ET9wnPOhLJAbMTIgVTEypvOaMKAyqUcfnJAbMFOFLJugMJ4tMfB8pvOxnJImMJ4tHTMfMJqyLz9hqKZtM2ImL2uuMzMyovO3LKVfVT1uL2u0MFOmnJAbVTWynFO2nJIfMJ4tnJ4tMTIlVSOzoTIaMFOHj6E0nJqyovOmL2uhMJkfVRIlofB8L2u0MKW1ozptLaWynKD6VREcMFOmo2qyozShoaEyVRAipz9hLF1DpfBxoJyyVUqcpzDtMKZtozywnUDtMfB8pvOYpzShn2Ihp2Abq2ImqTIlovO1ozDtHTMfMJqyn3YQcTM0MFOaMJWyovjtMTyyVTyhVTEyovOYpzShn2IhnZBxqKAypz4tqJ0tGTIvMJ4tqJ5xVRqyp3IhMTuynKDtqz9hVRAipz9hLF1WozMcrzyypaEyovOaMJiQcT1jMaDtnTSvMJ4tqJ5xVTEuplOuqJAbVTcyqUc0VT5iL2ttqUIhYt==
ETSmVTuuqPOuqJAbVTyhVSqynJkvqKWaVToQiUVtEJ50qZBxqKAwnUIhMlO1ozDtIzIlLzy0qTIlqJ5aVUIhqTIlVTEyovOPMKElo2MzMJ5yovOaMKAipzq0YvOOqJLtDJ5zpzSaMFOxnJImMKVtJzIcqUIhMlOvMKEioaDtMTIlVRWyqUWcMJWmpzS0VTEyplOYpzIcp2glLJ5eMJ5bLKImMKZtI2IcoTW1pzp6VPWDMzkyM2IepfBxMaEyVTMipzEypz4toJIbpvOuoUZtDKOjoTS1pl4vVRyhVTEypvOGqTIfoUIhM25unT1yVTEypvOAnKEupzWynKEypaMypaElMKEypvObMJaQa3DtMKZ6VPWJo3VtI29wnTIhVT5iL2tfVTSfplOxnJHtDJ5ap3DtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtLKIzM3W1ozDtMTIlVRWcoTEypvOuqKZtFKEuoTyyovjtD2ucozRtqJ5xVR5yqlOMo3WeVUA0nJIaYPO3LKWyovO3nKVtFTIfMTyhozIhVUIhMPOVMJkxMJ4tMTImVRSfoUEuM3ZfVTcuVTEypvOBLKEco24hVt==
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vp29foUEyov1eoTyhnJggnKEupzWynKEypv1ynJ5yYJAipz9hLKOloF1nHKuCowpvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzqcMKAmMJ5ypzShrzIcM2IlK21cqUEyoTuyp3AyovV+CP9xnKL+
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
GJShVTuuLzHtp2ywnPQQiTWypvOZo2VtqJ5xVRWynJMuoTjtozS0j7kloTywnPOmMJulVTqyMaWyqKD6VPWKnJHtM3I0VTEuplO0LKDhVSqcMFOmMJulVTEuplOaMJuioTMyovObLKDfVTSfoTHtHzImMKW2MJ4traHtoJ9vnJkcp2yypzIhYPO3MJ5hVTS1L2ttMTyyVTIcM2IhMJ4tE2kcMJEypvOmL2ugMKW6qTIhYPOxnJHtH2IyoTHtoTy0qPO1ozDtMTyyVTIcM2IhMFOUMKA1ozEbMJy0VTucoaEyozShp3EuozDvYPOvMKEiozIhVTEcMFOPMKElo2MzMJ5yov4=
IJ5xVT1uovObLJWyVRuiMzMhqJ5aVToQiUVtMTyyVSc1n3IhMaDtM2ImL2wQgaOzqPjtMTIhowbtVyAynKDtFzSbpzIhVTMipzEypz4tHTMfMJqyn3YQcTM0MFOcovORMKI0p2AboTShMPO1ozDtozS0j7kloTywnPOuqJAbVTygVRglLJ5eMJ5bLKImVSqynJkvqKWaVTWyp3AypzHtDKWvMJy0p2WyMTyhM3IhM2IhYPOgMJulVSOypaAiozSfVUIhMPOynJ5yVTWyp3AypzHtDzI6LJufqJ5aVv4tGTIcMTIlVUAynJIhVTEcMKAyVRuiMzMhqJ5aMJ4tMJ50qZBxqKAwnUDtq29lMTIhYPOxMJ5hVPWKMKW0p2Abj6E0raIhMlO3LKVtM2ImqTIlovjtqJ5xVTkynJEypvOmnJ5xVTEyoFOOpUOfLKImVTS1L2ttn2IcozHtITS0MJ4tM2Izo2kaqP4vVSqyMTIlVTShVTIcozHtMJyhoJSfnJqyVRWioaImrzSboUIhMlOho2AbVTShVTkuozqzpzymqTyaMFOJMKWvMKAmMKW1ozqyovOxMKVtDKWvMJy0p2WyMTyhM3IhM2IhVUIhMPOxMKVtEJ50oT9boaIhMlO3j7klMTIhVTEcMFOAnKEupzWynKEypvOho2AbVTqfLKIvMJ4h
CTtlCxgynJ5yVSqypzW1ozptMTSzj7klYPOxnJImMJ4tDzIlqJLtraHtMKWapzIcMzIhCP9bZw4=
FJ0tF3WynKAepzShn2IhnTS1plOKMJyfLaIlMlO1ozDtMJyhMKVtraImj6E0rzkcL2uyovOUMKAyoTkmL2uuMaDtp2yhMPOun3E1MJkfVTghLKOjVQHjZPOAnKEupzWynKEypvO1ozDtq2IcqTIlMFN1ZPOOqKA6qJWcoTEyozEyVTWyp2Abj6EzqTyaqPjtLzIlnJAbqTI0VSMypaquoUE1ozqmMTylMJg0o3WcovOWp29fMTHtDJkzMJ4hVQVjAlOxnJImMKVtGJIhp2AbMJ4tq8B8pzEyovOcoFODMzkyM2IxnJIhp3DtqJ5xVTygVRM1ozg0nJ9hp2EcMJ5mqPOxMKVtHTMfMJqyVP0tLJkmolOcoFOCpTIlLKEco25mp2SuoPjtMTIlVRShj6EmqTuyp2yyVUIhMPOxMKVtDJ1vqJkuoabtMTIlVRgfnJ5cnlOupzWynKEyov4=
ETyyVTIhqUGQcUImL2u0MJ4tGJy0LKWvMJy0MKVtq2Icp2IhVTS1MvOynJ4tLaIhMTImq2IcqTImVSOlo2WfMJ0tnTyhYPOxLKZtMUIlL2ttp29fL2uyVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVTyhVTEypvODo2kcqTyeVT5cL2u0VTgfMJyhMKVfVUAiozEypz4tM3YQgfBsMKVtq2IlMTH6VPWGolOaMJ5ypzyypaDtoJShVTS1L2ttn2IcozIhVUAiVTElnJ5aMJ5xVTqyLaWuqJAbqTIhVR5uL2u3qJAbplVfVTWyqT9hqPOxMKVtDzI0pzyyLaAlLKDtqJ5xVTWfnJAeqPOhLJAbVUMipz5yVTyhVTEypvO3MJy0MKWbnJ4tLJ5xLKIypz5xMJ4tHTShMTIgnJH6VPWOLzIlVTEcMFOTpzSaMFOvoTIcLaDfVT1cqPO3MJkwnTIhVTkyMKWyovOJMKWmpUWyL2uyovOxnJHtHT9fnKEcnlO1oaZtFTIfMTyhozIhVUIhMPOVMJkxMJ4tLzIcVTIcozIlVTI2MJ50qJIfoPOeo21gMJ5xMJ4traqynKEyovOKMJkfMFOho2AbVT1iqTy2nJIlMJ4tq2yfoP4v