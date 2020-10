Ärztehaus in Weilburg soll Ende 2021 öffnen

Unter der Dachmarke "Medzentrum" werden bundesweit Ärzte- und Gesundheitszentren geplant, gebaut und verwaltet. "Medzentrum" ist dabei Projektentwickler, Investor und Gebäudemanager.

Ärztehäuser sind zuerst in der Region Gießen errichtet worden, weitere sind in Wetzlar in der Spilburg, in der Region Rhein-Main, in Bayern und Baden-Württemberg in Planung oder im Bau.

Hinter "Medzentrum" mit Sitz in Gießen steckt ein Firmennetzwerk, zu dem unter anderem mehrere Projektentwickler, Anwälte und auch diverse Architekten gehören.