Audi pflügt durch die Blumenbeete am Weilburger Bahnhof

WEILBURG - Am vergangenen Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger junger Mann aus Weilburg in seinem Auto "vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit" den Bereich des Busbahnhofes in Weilburg. Hierbei kam er mit seinem Audi A3 von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Bepflanzung. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, so schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung, entfernte sich der 18-jährige mit danach seinem Wagen vom Unfallort.

Anhand von Zeugenaussagen konnten das verursachende Fahrzeug und der Fahrer noch in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall laufen.