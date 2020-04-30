Donnerstag,
30.04.2020 - 14:47
2 min
Auf Brachflächen nur einmal mähen
Beim Umwelt- und Naturschutz soll die Stadt Weilburg eine Vorbildfunktion übernehmen. Auf Antrag der SPD-Fraktion soll geprüft werden, ob städtische Flächen naturnah bewirtschaftet werden können.
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