Auf den Spuren jüdischen Lebens in Villmar

Fachbereichsleiter und Fachlehrer Politik und Wirtschaft, Thorsten Rohde, gratuliert Ben Kessler. Foto: GPW

Weilburg (red). Ben Kessler vom Gymnasium Philippinum in Weilburg hat den zweiten Preis beim Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung gewonnen. Der Gymnasiast, Schüler der sechsten Klasse des Philippinums, hatte sich in seinem Wettbewerbsbeitrag vor allem mit den Facetten jüdischen Lebens in seiner Heimatstadt Villmar beschäftigt.

Belohnung für ein besonderes Engagement

Seine Ausarbeitungen überzeugten die Jury, die ihm den zweiten Preis zusprach. Lehrer Thorsten Rohde, der Bens Arbeit begleitet hatte, erklärte dazu: "Es ist schön, zu sehen, dass besonderes Engagement der Schüler - oft über den Unterricht hinaus - auch Anerkennung findet."

In vielen hessischen Städten und Gemeinden sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Diktatur 1945 wieder jüdische Gemeinden entstanden, die mit ihrer stetig wachsenden Mitgliederzahl ein neues Kapitel in der Geschichte jüdischen Lebens in Hessen aufgeschlagen haben und zugleich die Erinnerung an das vergangene jüdische Leben wachhalten.

Ihr heutiges lebendiges und vielfältiges Leben stand im Mittelpunkt des diesjährigen Schülerwettbewerbs der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen Landtags. Mit Blick auf das vergangene jüdische Leben, das im Mittelalter im Gebiet des heutigen Landes Hessen seinen Anfang nahm, waren die Schüler eingeladen, das kulturelle und soziale Leben der heutigen Gemeinden in den Städten und auf dem Lande vorzustellen. Zum Beispiel konnten die jüdische Religion betrachtet, ihre wesentlichen Elemente aufgezeigt und ihr Einfluss, den sie auf das Alltagsleben der Gemeinden und ihrer Mitglieder ausübt, thematisiert werden.