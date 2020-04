Auf den Spuren jüdischer Familiengeschichte in Weilburg

Die "Navemar" war ein 120 Meter langes Frachtschiff mit einer Kapazität von etwa 5000 Bruttoregistertonnen, es war für die Überfahrt ein wenig umgebaut worden. Eine amerikanische Organisation, das "American Jewish Joint Distribution Committee", hatte das Schiff gechartert, um jüdische Flüchtlinge aus Europa im letzten Moment in Sicherheit zu bringen.

Das Schiff war ausgelegt für 28 Passagiere. Als das Schiff am 6. August 1941 ablegte und zunächst Kurs auf Lissabon nahm, hatte sich folgende dramatische Situation ergeben: Das Schiff war vollkommen überladen, denn 1120 Passagiere drängten sich hier auf engstem Raum zusammen. Die wenigen Kabinen waren zu horrenden Preisen vermietet worden.

Frachträume, in denen vor Kurzem noch Kohle transportiert worden war, waren notdürftig als Schlafräume hergerichtet worden. Viele Flüchtlinge mussten sich während der gesamten Überfahrt, bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, auf Deck aufhalten. Die wenigen sanitären Einrichtungen waren vollkommen überlastet, die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal.

Die "Navemar" steuerte zunächst Lissabon an. Hier kamen Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft an Bord und verlängerten die Visa zahlreicher Flüchtlinge. Dann begann die gefährliche Überfahrt über den Atlantik: Es herrschte Krieg: Deutsche U-Boote kreuzten, Minengürtel waren verlegt worden, und es waren nicht ausreichend Rettungsboote vorhanden.

Nach mehrwöchiger Fahrt und einem Zwischenstopp auf Kuba, kam die "Navemar" am 12. September 1941 in New York an. Zahlreiche Passagiere waren während der Überfahrt an Typhus erkrankt, sechs Passagiere waren gestorben.

Die "Navemar" ging mit dieser einmaligen Überfahrt in die Geschichtsbücher ein. Danach nahm sie ihren gewohnten Frachtdienst wieder auf und wurde im Januar 1942 in der Straße von Gibraltar von einem italienischen U-Boot versenkt.