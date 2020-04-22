Auf den Spuren jüdischer Familiengeschichte in Weilburg

DIE GEFÄHRLICHE ÜBERFAHRT ÜBER DEN ATLANTIK
Die "Navemar" war ein 120 Meter langes Frachtschiff mit einer Kapazität von etwa 5000 Bruttoregistertonnen, es war für die Überfahrt ein wenig umgebaut worden. Eine amerikanische Organisation, das "American Jewish Joint Distribution Committee", hatte das Schiff gechartert, um jüdische Flüchtlinge aus Europa im letzten Moment in Sicherheit zu bringen.
Das Schiff war ausgelegt für 28 Passagiere. Als das Schiff am 6. August 1941 ablegte und zunächst Kurs auf Lissabon nahm, hatte sich folgende dramatische Situation ergeben: Das Schiff war vollkommen überladen, denn 1120 Passagiere drängten sich hier auf engstem Raum zusammen. Die wenigen Kabinen waren zu horrenden Preisen vermietet worden.
Frachträume, in denen vor Kurzem noch Kohle transportiert worden war, waren notdürftig als Schlafräume hergerichtet worden. Viele Flüchtlinge mussten sich während der gesamten Überfahrt, bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, auf Deck aufhalten. Die wenigen sanitären Einrichtungen waren vollkommen überlastet, die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal.
Die "Navemar" steuerte zunächst Lissabon an. Hier kamen Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft an Bord und verlängerten die Visa zahlreicher Flüchtlinge. Dann begann die gefährliche Überfahrt über den Atlantik: Es herrschte Krieg: Deutsche U-Boote kreuzten, Minengürtel waren verlegt worden, und es waren nicht ausreichend Rettungsboote vorhanden.
Nach mehrwöchiger Fahrt und einem Zwischenstopp auf Kuba, kam die "Navemar" am 12. September 1941 in New York an. Zahlreiche Passagiere waren während der Überfahrt an Typhus erkrankt, sechs Passagiere waren gestorben.
Die "Navemar" ging mit dieser einmaligen Überfahrt in die Geschichtsbücher ein. Danach nahm sie ihren gewohnten Frachtdienst wieder auf und wurde im Januar 1942 in der Straße von Gibraltar von einem italienischen U-Boot versenkt.
CTV+I2IcoTW1pzpiGT9mVRShM2IfMKZ8Y2V+Iz9lVR1iozS0MJ4tMKWlMJywnUEyVT1cL2ttMJyhMFOSYH1unJjtqz9hVTIcozIgVUIhLzIeLJ5hqTIhVRSvp2IhMTIlVTS1plOxMJ4tIIAOYvOOLaAyozEypvO3LKVtMJyhVTqyq2ymp2IlVRAupaEypvOPpzS2oJShovjtq29bozuuMaDtnJ4tGT9mVRShM2IfMKZhVRIlVUAwnUWcMJVtoJylYPOypvObLJWyVT1ynJ5yovOBLJ1yovO1ozDtoJIcozHtEF1ALJyfYHSxpzImp2HtnJ0tFJ50MKWhMKDtLKImMzyhMTyaVTqyoJSwnUDfVUIhMPOzpzSaqTHfVT9vVTywnPOcnT0tLzIcVUAynJ5yovOBLJAbMz9lp2AbqJ5aMJ4traIlVRqyp2AbnJAbqTHtMTIlVRWlLKMgLJ5hYHMuoJyfnJHtLzIbnJkzoTywnPOmMJyhVTiQgz5hMF4=
ETIlVRMuoJyfnJIhozSgMFOPpzS2oJShovOcp3DtoJylVUAynKDtFzSbpacynT50MJ4tq29boPOvMJguoz50BvOGnJIaoKIhMPOPpzS2oJShovO3LKVtMTIlVTkyqUc0MFOdj7kxnKAwnTHtHzIfnJqco25moTIbpzIlVTShVTEypvOGrJ5uM29aMFOKMJyfLaIlMlOaMKqyp2IhYvNkBGRmVUqupvOypvOgnKDtp2IcozIlVRIbMJMlLKHtGJS0nTyfMTHtqJ5xVUAynJ5yoFOxLJ1uoUZtMJyhnfBxnUWcM2IhVSAinT4tGJS4VT5uL2ttI2IcoTW1pzptM2Ieo21gMJ4tqJ5xVTuuqUEyVTEcMFOZMJulMKW3o2uhqJ5aVTygVSA5ozSao2qyozqyLfBxqJEyYPOPo2qyozqup3AyVQVfVTWyrz9aMJ4h
DJkfMJ4tEzSgnJkcMJ5gnKEaoTyyMTIlovOaMJkcozq0VTEcMFOOqKA3LJ5xMKW1ozp=
FJ4tI2IcoTW1pzptq3IlMTIhVT5iL2ttMTyyVRgcozEypvOPMJkfLFNbZGxlZPxtqJ5xVRIloaA0VPtkBGV0XFOaMJWipzIhYvOSnTIzpzS1VR1uqTucoTEyVUMypaA0LKWvVRShMzShMlNkBGVlVUsQcTulMJ5xVTIcozIlVRqlnKOjMF1SpTyxMJ1cMF4tGz9wnPOcoFOaoTIcL2uyovOXLJulVTuynKWuqTI0MFOGnJIaoKIhMPOxnJHtLKImVRMlLJ5eMJ4tp3EuoJ1yozEyVRWypaEbnJHtEaYQgzufnJAbYPOcnUVtM2IgMJyhp2SgMKVtH29bovO3LKVtEKWhp3DhVRSfoTIhVR1cqTqfnJIxMKWhVTEypvOPpzS2oJShov1TLJ1coTyyVTqyoTShMlOxnJHtoTIvMJ5mpzI0qTIhMTHtDKImq2ShMTIlqJ5aVTyhVTEcMFOIH0RfVUc1oFOHMJyfVTygVTkyqUc0MJ4tGJ9gMJ50Yt==
I2yyVUAcL2ttp2AbozIfoPObMKWuqKAmqTIfoUEyYPObLKDtD2SlqTIlVRWlLKMgLJ5hVTIcozHtMTylMJg0MFOPMKccMJu1ozptraHtI2IcoTW1pzp6VRIlVTymqPOynJ4tEJ5eMJjtqz9hVR1urPOPpzS2oJShov4tH2yyM211ozDtq2SlVTSfp28tp2IcovOIpzqlo8BsqzS0MKVfVUIhMPOmMJyhMFOIpzqlo8BsoKI0qTIlVR1uqTucoTEyVTymqPOuqJLtMTIgVTeQiTEcp2AbMJ4tEaWcMJEbo2LtI2IcoTW1pzptLzIypzEcM3DfVUqiVTybpvOUpzSvp3EynJ4tnJ1gMKVtoz9wnPOmqTIbqP4=
DzImo25xMKWmVTEcMFOUMKAwnTywnUEyVUMiovOALKttDaWuqz1uoz4tnKA0VTSvMJ50MKIypzkcL2ttqJ5xVTElLJ1uqTymL2ttraIaoTIcL2thVR1urPO2MKWfnJKQalOuoUZtMKWmqTIlVQR5ZmZtI2IcoTW1pzpfVUquozEypaEyVT5uL2ttEaWuozglMJywnPOuqKZtqJ5xVTkcMpBsVUAcL2ttnJ0tp8B8MTMlLJ56j7MmnKAwnTIhVR1upaAynJkfMFOhnJIxMKVhVRucMKVtnTIcpzS0MKEyVTIlVTEcMFOuqKZtHaIgj6EhnJIhVUA0LJ1gMJ5xMFOWp2SvMJkfMFOSMTIfp3EynJ4fVT1cqPOxMKVtMKVtraqynFOYnJ5xMKVtnTS0qTH6VSWyofBcVPtkBGZ5XFO1ozDtD2kuqJEyVPtkBGDkXF4tEJ5xMFOOpUWcoPNkBGZ5VUElLJMyovOuqJAbVSAcMJqgqJ5xVRWlLKMgLJ5hVT1cqPOSnTIzpzS1VRWypaEbnJHtqJ5xVSAinT4tEKWhp3DtnJ4tGJSlp2IcoTkyVTIcovjtMTIhovOmnJHtq29foUEyovQQiTWypvOTpzShn3WynJAbVTyhVTEcMFOIH0RtLKImq2ShMTIlov4tDJ0tZwxhVR3QcUW6VQR5AQNtn29hoaEyovOmnJHtMJ5xoTywnPOSqKWipTRtqzIloTSmp2IhVUIhMPOeLJ1yovOuoFN4YvOOpUWcoPOcovOBMKptJJ9lnlOuovjtq28tp2yyVUMiovOHo2AbqTIlVRWyoTkuVTIgpTMuozqyovO3qKWxMJ4hVR1urPO2MKWvoTyyLvOgnKDtp2IcozIlVRMuoJyfnJHtnJ4tGJSlp2IcoTkyYt==
GzSwnTEyoFOTpzShn3WynJAbVTygVSc3MJy0MJ4tI2IfqTglnJIaVTgupTy0qJkcMKW0VTuuqUEyVPuTpfB8nUAioJ1ypvNkBGDjXFO1ozDtMTI1qUAwnTHtIUW1pUOyovO3MJy0MFOHMJyfMFOTpzShn3WynJAbplOvMKAyqUc0VTuuqUEyovjtj6EhMTIlqTHtp2ywnPOxnJHtGTSaMFOzj7klVR1urPOapaIhMTkyM2IhMP4tETSmVUCQiTEfnJAbMFOTpzShn3WynJAbVT1cqPOxMKVtGJy0qTIfoJIypziQiUA0MFO1ozDtGJSlp2IcoTkyVTWfnJIvVUc3LKVtqJ5vMKAyqUc0YPOxo2AbVTEcMKZtn29hoaEyVUAcL2ttp2AbozIfoPQQcT5xMKWhYvORnJHtJaIeqJ5zqPO3LKVtqfB2oTkcMlO1ozqyq2ympljtp28tMJ50p2AboT9mp2IhVUAcL2ttGJS4VUIhMPOWp2SvMJkfMFjtMJWyozMuoTkmVRI1pz9jLFO6qFO2MKWfLKAmMJ4h
I2yyVRAupaEypvOvMKWcL2u0MKEyYPOzqJulMJ4tGJS4VUIhMPOWp2SvMJkfMFOgnKDtnJulMJ4tLzIcMTIhVRgcozEypz4tHzIhj6xtqJ5xVRAfLKIxMFOcoFOXqJkcVQR5AQRtoJy0VTEyoFOnqJptqz9hVR1upaAynJkfMFO6qKVtMaWuoaeQgaAcp2AbYKAjLJ5cp2AbMJ4tE3WyoacyYvORMJ5hVUAcMFO3o2kfqTIhVUMiovOGpTShnJIhVTS1plOxnJHtj5kvMKWzLJulqPOcovOxnJHtIIAOVTShqUWyqTIhYvOOovOxMKVtMaWuoaeQgaAcp2AbYKAjLJ5cp2AbMJ4tE3WyoacyVUq1pzEyVR1urPOuLzIlVUMypzuuMaEyqPO1ozDtnJ4tMTSmVUCQiTEzpzShrfB2p2ymL2uyVRyhqTIlozyypaIhM3AfLJqypvOUqKWmVUMypzWlLJAbqPjtMTyyVRqlj7khMTHtnTyypzoQiUVtp2yhMPO1ozWyn2ShoaDh
GaIlVRymLJWyoTkyYPOFMJ7QdFO1ozDtD2kuqJEyVTE1pzM0MJ4tMTyyVRqlMJ56MFOjLKAmnJIlMJ4tqJ5xVTqyoTShM3EyovOjMKVtJaIaVZB8LzIlVR1uMUWcMPOmL2ufnJKQa2kcL2ttozSwnPOGMKMcoTkuYPObnJIlVTqcozqyovOmnJHtLJ4tDz9lMPOynJ5yplOGL2ucMzMyplOgnKDtMTIgVR5uoJIhVPWBLKMyoJSlVv4tFJ4tGTymp2Svo24tn2SgVTS1L2ttGJS4VRWlLKMgLJ5hVTygVTkyqUc0MJ4tGJ9gMJ50VTShVRWipzDhVREcMFOzpzShrfB2p2ymL2uyovO1ozDtp3OuozymL2uyovOPMJwQgaWxMJ4tnTS0qTIhVTImVT5iL2ttM2ImL2uuMzM0YPOcnT4tpzIwnUE6MJy0nJptqz9hVRq1paZtLzymVT5uL2ttGTymp2Svo24traHtLaWcozqyov4tJaHtMTIhVZBpLzIloTIvMJ5xMJ4tMTIlVZBpLzIlMzSbpaDtM2Ibj7MlqTHtLKIwnPOxnJHtEzSgnJkcMFOPpzS2oJShowbtMTyyVRIfqTIlovOALKttqJ5xVRymLJWyoTkyVUIhMPOcnUWyVRgcozEypvOFMJ7QdFNbZvOXLJulMFxtqJ5xVRAfLKIxMFNbZvOAo25uqTHcYvORnJHtEzSgnJkcMFOhLJugVTybpzIhVSqinT5mnKE6VTyhVRWuoUEcoJ9lMFjtq28tLzIlMJy0plOxMKVtLJ5xMKWyVSEynJjtMTIlVRMuoJyfnJHtDaWuqz1uoz4tLJ5mj6Emp2yaVUqupv4=
DaWuqz1uoz4tnTS0VREyqKEmL2ufLJ5xVT1ynUVtLJkmVQVjVR1uoPOvMKA1L2u0
GJS4VUIhMPOWp2SvMJkfMFOPpzS2oJShovOmnJ5xVTS1MvOynJ5yoFOTpzyyMTuiMvOcovOPLJk0nJ1ipzHtLzIypzEcM3DhVRSvMKVtnJulMFOeoTIcozIhVRgcozEypvO2o24tMTSgLJkmYPOFMJ7QdFO1ozDtD2kuqJEyYPOfMJWyovOho2AbBvOFMJ7QdFOcovOGMJS0qTkyVUIhMPOQoTS1MTHtnJ4tD29fo3WuMT8fVUAiVTWypzywnUEyqTHtD2SlqTIlYvOQoTS1MTHtnKA0VUAynF4tD2SlqTIlYPOynJ4tLKWlnKMcMKW0MKVtqJ5xVTIlMz9fM3WynJAbMKVtDKWwnTy0MJg0VTyhVRkiplOOozqyoTImYPObLKDtoz9wnPO6q2IcVRWlj7kxMKVtqJ5xVTIcozHtH2Abq2ImqTIlYPOxnJHtLJkfMFOcoFOGj7kxq2ImqTIhVTEypvOIH0RtnJulMJ4tI29boaAcqUbtnTSvMJ4h
D2SlqTIlVTuuqPOynJ4tLKImM2IjpfBxM3EyplOWoaEypzImp2HtLJ4tMTIlVRqyp2AbnJAbqTHtp2IcozIlVTEyqKEmL2uyovOJo3WzLJulMJ4fVTEcMKZtnTS0VTIlVT1cqPOxMJ4tGzSwnTMunUWyovOuozEypzIlVTS1p2qyq2ShMTIlqTIlVSqynJkvqKWaMKVtFaIxMJ4tM2IgMJyhp2SgYvOGMJyhVUA0LKWeMKZtFJ50MKWyp3AyVTShVTEypvOUMKAwnTywnUEyVTEypvOPpzS2oJShov1TLJ1coTyyVTuuqPOuLzIlVT5iL2ttMJyhMJ4tLJ5xMKWyovOvMJ1ypzgyoaA3MKW0MJ4tFTyhqTIlM3W1ozD6VRIlVUqcoTjfVT5yLzIhVUAynJ5ypvOuoJIlnJguozymL2uyovOGqTSuqUAvj7klM2Ilp2AbLJM0YPOxnJHtMTI1qUAwnTHtH3EuLKEmLfB8pzqypaAwnTSzqPOuoUZtraqynKEyVSA0LJS0p2YQiUWaMKWmL2uuMaDtMKW3MKWvMJ4h
EKVtLzI6nJIbqPOmnJAbVTEuLzIcVTS1MvOOpaEcn2IfVQRkAvNbZvxtMTImVRqlqJ5xM2ImMKE6MKZfVTyhVTEyoFOyplObMJaQa3D6VPWTpfB8nTIlMFOxMKI0p2AbMFOGqTSuqUAuozqynZB2pzyaMFjtMTIhMJ4traqcp2AbMJ4tMTIgVQZjYvOXLJ51LKVtZGxmZlO1ozDtMTIgVQthVR1unFNkBGD1VTEcMFOxMKI0p2AbMFOGqTSuqUAvj7klM2Ilp2AbLJM0VTS1plOjo2kcqTymL2uyovjtpzSmp2ymL2uyovOiMTIlVUWyoTyanpB2p2IhVRqlj7khMTIhVTIhqUciM2IhVUqipzEyovOcp3DfVUIhMPOcnUWyVRSvn8B2oJ1fnJ5aMFOmnJ5xVTS1MvOOoaElLJptq2yyMTIlVTIcoac1LfB8pzqypz4hVvOQLKW0MKVtnKA0VTIcovOmo2kwnTIlVPWOLziQgz1goTyhMlVtnJ0tH2yhozHtMTImVRqlqJ5xM2ImMKE6MKZh
EKVtLzIapfB8ozEyqPOmMJyhMJ4tI3Ihp2AbVUqcMFOzo2kaqQbtEKVtp2IcVUAynUVtp3EioUbtLKIzVUAynJ5yVTEyqKEmL2uyovOJo3WzLJulMJ4tqJ5xVUAynJ5yVRWyrzyynUIhMlO6qFORMKI0p2AboTShMP4tEKVtn2IhozHtMTyyVRqyp2AbnJAbqTHtETI1qUAwnTkuozEmVTq1qPjtp2IcozHtDKWwnTy0MJg0qKVtqJ5xVR11p2yeYvOSpvObMJqyVTgynJ5ypzkynFOhMJquqTy2MFOUMJoQiTufMFOaMJqyofB8LzIlVREyqKEmL2ufLJ5xVUIhMPOxMJ4tETI1qUAwnTIhYvOWoFOUMJqyoaEynJj6VRIlVTkcMJWyVRWypzkcovjtFTSgLaIlMlO1ozDtGpB8ozAbMJ4tqJ5xVTS1L2ttMTyyVTgfMJyhMKWyovOGqZBxMUEyYvNtGJIbpvOuoUZtZwNtGJSfVTuuqPOypvORMKI0p2AboTShMPOcovOxMJ4toTI0raEyovOXLJulMJ4tLzImqJAbqPjtLzIanJ5hMJ5xVTygVRcunUWyVQR5BQHh
D2SlqTIlVTymqPO6qKVtJzIcqPOxLJWynFjtp2IcozIhVRShqUWuMlO6qKVtEKWfLJ5aqJ5aVTEypvOxMKI0p2AbMJ4tH3EuLKEmLfB8pzqypaAwnTSzqPO6qKAuoJ1yoac1p3EyoTkyovjtnTyypzWynFO3nKWxVTIlVUMioFOxMKI0p2AbMJ4tE2IhMKWuoTgioaA1oPOcovOZo3ZtDJ5aMJkyplO0LKEepfBxMaEcMlO1oaEypaA0j7k0raDh
FJ4tMTyyp2IgVRShqUWuMlOgqKAmVRAupaEypvOmMJyhMFOxMKI0p2AbMFOOnT5yoaWynJuyVTmQiTAeMJ5fo3ZtozSwnUqynKAyov4tFTyypzoQiUVtLzIhj7M0nJq0VTIlVUcunTklMJywnTHtET9eqJ1yoaEyYPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtE2IvqKW0p3Iln3IhMTIhYPOVMJylLKEmqKWeqJ5xMJ4tqJ5xVZBxnT5fnJAbMKZhVREypvOeo21joTI0qTHtDJ50pzSaVUqcpzDtLzIcoFOPqJ5xMKA2MKW3LJk0qJ5ap2SgqPOcovOYj7MfovOynJ5aMKWynJAbqPjtMTSmVTEuoz4tj7kvMKVtMTIhVRShqUWuMlOyozEaj7kfqTyaVTIhqUAwnTIcMTI0YvOPnKZtMTSbnJ4tq2ylMPOmnJAbMKVtoz9wnPOynJ5cM2HtJzIcqPO2MKWaMJuyov4=
DKIwnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvO3nKWxVRAupaEypvO3nJIxMKVtozSwnPORMKI0p2AboTShMPOeo21gMJ4hVRygVRS1M3ImqPO3nKWxVTIlVUMiovOZo3ZtDJ5aMJkyplOhLJAbVRMlLJ5eMaIlqPOzoTyyM2IhYPO1ozDtMKWmqT1uoUZtLKIwnPOKMJyfLaIlMlOynJ5yovOPMKA1L2ttLJWmqTS0qTIhYt==