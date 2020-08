Auf der Suche nach den "Waldzwergen"

Im Wald kann man viel lernen, zum Beispiel, wie man aus Naturmaterialien einen Unterschlupf baut. Foto: Carmen Worch

Weilburg-Odersbach (red). Das Leben kehrt ins Jugendwaldheim in Odersbach zurück. Ein spezielles Hygienekonzept sowie eine Begrenzung der Gruppengröße machten es trotz Covid-19 möglich, dass 20 Kinder Ferienspiele in der Natur erleben konnten.

Betreut wurden die Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren von Praktikanten und Mitarbeitern des Jugendwaldheims und des Forstamtes Weilburg. So wurden in altersgestaffelten Gruppen die Kinder zu Waldforschern oder lernten in einer Waldwoche auf spielerische Weise die Natur kennen und erforschten die Welt der "Waldzwerge". Wissenswertes erfuhren sie auch bei einer Wald-Rallye. Betreuer wie Kinder genossen besonders in Corona-Zeiten den Wald als spannenden Lernort.

Die Praktikantinnen absolvieren den Zertifikatslehrgang "Waldpädagogik" von HessenForst. Das Praktikum ist Teil der Ausbildung. Am Zertifikat "Waldpädagogik" interessierte Personen können sich unter waldpaedagogik@forst.hessen.de melden.

Jetzt steht das Jugendwaldheim Weilburg interessierten Gruppen von Kitas, Schulen und sonstigen Trägern wieder als Bildungsort zur Verfügung. Das Team des Jugendwaldheims ist unter Telefon 0 64 71-6 29 34 74 oder Lena.Schlotzer@forst.hessen.de erreichbar.