Auf Prügelei folgt Unfall

In einer Weilburger Wohnung kommt es erst zu einem Streit und, als der Verursacher wegfährt, auch noch zu einem Unfall. Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern hat Dienstagnacht erst zu einer Körperverletzung und anschließend zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geführt. Ein 42-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei offenbar einen Bekannten in der Weilburger Bahnhofstraße besuchen. Dann kam es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden. Dann soll der 42-Jährige erst mit einer Flasche auf die Hand und dann mit der Faust in das Gesicht seines 25 Jahre alten Bekannten geschlagen haben. Der 42-Jährige verließ anschließend die Wohnung und prallte beim Ausparken mit seinem Auto zunächst gegen einen Baum und anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Unfallaufnahme ergab, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dies werde, so die Polizei, nun Teil der Ermittlungen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Gegen den 42-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss gestellt.