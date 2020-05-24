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Sonntag, 24.05.2020 - 14:07
3 min

Aus für Frauenheilkunde im St. Anna in Hadamar

Am 30. Juni schließen die Türen für immer. Die Betreibergesellschaft St. Vinzenz teilt mit, dass die Praxis nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei.

Von Kerstin Kaminsky

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Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Hadamar,-stadt Hadamar
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