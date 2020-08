Ausflugstipps für Weilburg: Sightseeing für Romantiker

"Lieblingsorte" - das ist in diesem Jahr auch die Devise des Weltgästeführertages gewesen, der am 21. Februar stattfand. Das Motto taucht in Weilburg in diesem Jahr immer wieder bei verschiedenen Projekten auf.

Der "Weilburg"-Kalender, den die Stadt für das Jahr 2021 gestaltet, greift das Thema ebenfalls auf. Dafür waren Hobbyfotografen bei einem Fotowettbewerb aufgerufen, Bilder ihres Lieblingsortes in Weilburg einzusenden.

Zusätzlich entsteht derzeit ein Gemeinschaftsprojekt des Kur- und Verkehrsvereins und der Stadt. Dabei sollen die Lieblingsorte verschiedener Menschen in kurzen Videos vorgestellt werden. Mitmachen ist noch möglich: Wer seine Lieblingsorte zeigen möchten, kann sich beim Kur- und Verkehrsverein unter Telefon 0 64 71-9 27 48 oder E-Mail an info@kvv-weilburg.de sowie beim Stadtmarketing unter Telefon 0 64 71-3 14 64 oder E-Mail an v.baecker@weilburg.de melden.