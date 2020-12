Ausgangssperre in Limburg-Weilburg beginnt

Im Kreis Limburg-Weilburg gilt an diesem Samstag ab 21 Uhr eine Ausgangssperre. Foto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Die Ausgangssperre in Limburg-Weilburg hat am Samstag um 21 Uhr begonnen. Das Verlassen der Wohnungen ist bis 5 Uhr am Sonntag damit nicht mehr erlaubt.

Die Polizei ist angehalten, Kontrollen durchzuführen. Bußgelder werden in der Regeln 200 Euro betragen. Ausnahmen gibt es nur in eng umrissenen Fällen, etwa für dienstliche Zwecke. Davon sind unter anderem auch ehrenamtliche Feuerwehrleute umfasst. Durchreisende, insbesondere Reisende auf der Autobahn 3, werden von der Ausgangsbeschränkung nicht erfasst.

Die Ausgangssperre gilt auch für Besucher, die außerhalb des Landkreises wohnen. Die Kreisverwaltung macht darauf aufmerksam, dass in solchen Fällen weiterhin die Regelungen der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung gelten.