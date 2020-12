Ausgangssperre in Limburg-Weilburg gilt ab Samstag

Warum liegt die Zahl der Fälle in Limburg-Weilburg derzeit so hoch? Kirsten Eckenberg vom Gesundheitsamt sagt, dass der Landkreis gerade einiges an Infektionsgeschehen "nachhole", das andernorts schon stattgefunden habe.

Infektionsketten finden sich derzeit vor allem in Krankenhäusern (siehe Artikel unten) und in Seniorenheimen. Todesopfer seien meistens älter als 70 Jahre, sagt Eckenberg. Infektionen in der Familie seien ebenso ein Treiber. Reiserückkehrer haben ebenfalls zum Anstieg der Infektionen beigetragen. Das Gesundheitsamt sei in Corona-Zeiten von ursprünglich 40 Stellen auf mittlerweile 200 aufgestockt worden, berichtete Landrat Michael Köberle (CDU). Unter anderem sei Personal aus anderen Bereichen dort abgeordnet, auch gibt es Hilfe vom Land. Neben Infektionsverfolgung wird dort vor allem das Corona-Telefon betrieben.