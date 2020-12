Ausgangssperre in Limburg-Weilburg verläuft ruhig

In der ersten Nacht der Ausgangssperre ist es im Kreis Limburg-Weilburg weitestgehend ruhig geblieben. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LIMBURG-WEILBURG - Am Sonntagmorgen ist die erste nächtliche Ausgangssperre im Landkreis zu Ende gegangen. Nach Angaben der Polizei von Sonntag sei es dabei nicht zu wesentlichen Vorkommnissen oder Verstößen gegen die Corona-Auflagen gekommen. In Limburg hatte es noch am Samstagmorgen einen Zwischenfall an einer Tankstelle gegeben, wie die Polizei berichtet.

Nachdem eine Kassiererin eine Dame darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sie keinen Mundschutz trage, kam es zu dem Vorfall. Ein Mann war daraufhin in den Kassenraum gekommen und schlug der Kassiererin unvermittelt ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 68 positiv auf das Coronavirus getestete Patienten, 55 im Normalpflegebett und 13 im Intensivbett. 41 Personen sind mittlerweile in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben, zuletzt eine zuvor positiv auf das Corona-Virus getestete Person im Krankenhaus in Limburg. Am Vortag hatte es ganze neun Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben.

Die Eskalationsstufe "schwarz" bleibt weiter bestehen

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis ist am Sonntag derweil leicht gesunken. Mit 236,8 liegt sie zwar weiterhin über dem Schwellenwert von 200, bei dem die hessenweit eingeführte Eskalationsstufe "schwarz" gilt, die unter anderem Ausgangssperren nach sich ziehen kann. Im Vergleich: Am Vortag betrug der Wert noch 258,2.

Die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis gilt zwar bis zum 22. Dezember, kann jedoch auch beendet werden, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter dem Schwellenwert von 200 liegt. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Corona-Virus pro 100 000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenz des Landkreises Limburg-Weilburg wird die Bevölkerungszahl von 172 328 zugrunde gelegt, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Sonntag 674 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 2079 Personen sind inzwischen genesen. 1840 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Derzeit sind nach Angaben des Kreises unter anderem das Alten- und Pflegeheim Möttau, das Mutter-Teresa-Haus Niederbrechen, und das Pflegeheim St. Georg Limburg von Coronafällen betroffen. An der Erlenbachschule Elz, der Grundschule Linter, der Friedrich-Dessauer-Schule Limburg, der Evangelischen Kita Am Schafsberg Limburg und der Kita Niedershausen gibt es ebenfalls Corona-Fälle.