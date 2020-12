Ausgangssperre in Limburg-Weilburg wird verlängert

Die nächtliche Ausgangssperre für den Kreis Limburg-Weilburg wird verlängert. Foto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Limburg-Weilburg wird verlängert: Die ursprünglich bis Dienstag, 22. Dezember, geplante Maßnahme, bleibt nun bis zum 10. Januar 2021 bestehen.

Bürger dürfen damit im Landkreis weiter von 21 bis 5 Uhr ihre Wohnungen nicht verlassen, es sei denn ein wichtiger Ausnahmegrund liegt vor. Das teilt die Kreisverwaltung am Montagmittag mit.

Allerdings gibt es für die Weihnachtsfeiertage eine großzügigere Regelung. An den Feiertagen beginnt die Ausgangssperre später. Erst ab Mitternacht müssen an Heiligabend die Bürger dann in ihren Wohnungen sein, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt die Ausgangssperre um 22 Uhr.

Die große Feier am Ende des Jahres fällt dabei wie erwartet für die Menschen in Limburg-Weilburg ins Wasser. An Silvester gilt die Ausgangssperre wieder ab 21 Uhr.

Weitere Infos folgen.