Autofahrer in Weilburg bei Kollision mit Bus verletzt

WEILBURG - Der 57-jährige Autofahrer hat Glück im Unglück gehabt: Bei der Kollision mit einem Bus wurde er am Dienstabend nur leicht verletzt. Es entstand außerdem ein hoher Sachschaden.

In der Limburger Straße in Weilburg war am Dienstagabend der 63-jährige Fahrer eines Busses aus Richtung "An der Backstania" in Richtung Innenstadt unterwegs. Dann musste er nach Angaben der Polizei verkehrsbedingt bremsen. Hinter dem Bus fuhr der 57-jährige Fahrzeugführer eines VW Amarok. Er schaffte es ersten Ermittlungen zufolge nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Bus auf.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 57-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.