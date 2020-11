B 49 ist erneut an zwei Wochenenden Baustelle

Zwischen Löhnberg und Weilburg-West wird die B 49 an den beiden kommenden Wochenende jeweils in eine Richtung gesperrt werden. Archivfoto: Andreas Müller

WEILBURG - Auf der B 49, zwischen den Anschlussstellen Weilburg-West und Löhnberg, werden im November Fahrbahnschäden beseitigt. Dafür muss die Bundesstraße nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil an zwei Wochenenden auf diesem Streckenabschnitt gesperrt werden.

Zunächst wird an der Fahrbahn in Richtung Gießen gearbeitet. Dafür muss die B 49 zwischen Weilburg-West und Löhnberg in Fahrtrichtung Gießen von Freitag, 6. November, ab circa 20 Uhr, bis Montag, 9. November, etwa 5 Uhr, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B 456 durch Weilburg und Löhnberg bis zur Anschlussstelle Löhnberg umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg kann währenddessen die B 49 weiterhin befahren.

Am darauffolgenden Wochenende wird an der Fahrbahnhälfte in Richtung Limburg gearbeitet. Von Freitag, 13. November, ab etwa 20 Uhr, bis Montag, 16. November, circa 5 Uhr, wird daher die B 49 zwischen Löhnberg und Weilburg-West in Fahrtrichtung Limburg voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch Löhnberg und Weilburg umgeleitet und kann bei Weilburg-West wieder auf die B 49 auffahren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen kann währenddessen die B 49 weiterhin befahren.