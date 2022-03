Bachs Matthäus-Passion in der Schlosskirche Weilburg

Die Kantorei der Schlosskirche gestaltet die Matthäus-Passion mit. Foto: Reinhard Langschied

WEILBURG - Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion, BWV 244, ist am Samstag und Sonntag, 19. und 20. März, in der Reihe "Alte Musik im Weilburger Schloss" in der Schlosskirche Weilburg zu erleben.

Mit den Solisten Magdalene Harer (Sopran), Elvira Bill (Alt), Johannes Gaubitz (Tenor), Franz-Peter Huber (Jesusworte - Bass) und Frederik Schauhoff (Bass - Arien) seien exzellente Interpreten am Werk, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Sie werden gemeinsam mit der Kantorei der Schlosskirche und der Jugendkantorei von der Capella Weilburgensis begleitet. Die Leitung hat Dekanatskantorin Doris Hagel.

Beide Konzerte - am Samstag, 19. März, um 18 Uhr und Sonntag, 20. März, um 17 Uhr - werden vom Evangelischen Dekanat an der Lahn in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Weilburg und dem Verein "Alte Musik im Weilburger Schloss" veranstaltet. Sie finden nach der 2G-plus-Regel statt. Die Besucher werden gebeten, ihren Impfnachweis und ihren Personalausweis mitzubringen. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn.

Karten zu Preisen von 45, 38, 30 und 16 Euro (ermäßigt 41, 34, 28 und 12 Euro) sind erhältlich beim Verein "Alte Musik im Weilburger Schloss", Telefon 0 64 71-45 41, Fax 0 64 71-3 76 99, oder per E-Mail an info@alte-musik-weilburg.de.

