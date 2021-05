Banksy wartet im Rosenhang Museum auf Besucher

Eines der Banksy-Werke, die ab heute wieder im Weilburger Rosenhang Museum zu sehen sind. Foto: Agathe Markiewicz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Weilburg. Banksy, Sigurd Wendland, Johanna Flammer: Das sind nur drei der Künstler, die derzeit im Rosenhang Museum zu sehen sind - und das nun auch wieder für alle Besucher zugänglich ist. Am heutigen Freitag öffnet nämlich das Haus der Kunst wieder seine Pforten. Beginn ist um 10 Uhr, Besucher müssen sich aber vorher telefonisch oder per E-Mail anmelden.

Während der sieben Monate andauernden pandemiebedingten Zwangsschließung haben die Museumsbetreiber die Zeit genutzt und das Haus innerlich und äußerlich aufgehübscht. Neben dem neuen Outfit, das das Gebäude erhalten hat, sind auch neue Ausstellungen zu sehen.

Wie zum Beispiel die neue Ausstellung von Sigurd Wendland. Sie trägt den Titel "Die nackte Gewalt". Zu sehen sind großformatige Gemälde und monumentale Gruppenbilder, die an barocke Maler erinnern.

In Gruppenausstellung sollte man genauer hinschauen

Wer es nicht ganz so opulent mag, der ist im ersten Stockwerk des Museums richtig. Dort ist etwas Neues entstanden: das "Banksy Art Lab". Eine Dauerausstellung, die dem Museum angegliedert ist, und die sich immer weiter entwickelt. Dabei sollen Banksys Kapitalismus-Kritik, seine Konsum-Missbilligungen, sein Kampf um Gerechtigkeit und Frieden und um die Verteilung der Ressourcen eine zentrale Rolle in der Forschungsarbeit einnehmen. Doch auch die widersprüchliche Vermarktungsstrategie um seine Kunst soll einem analytischen Urteil unterzogen werden. Sobald es etwas Neues zu oder über den Künstler gibt, soll es im Museum thematisiert werden.

In der angegliederten Galerie ist eine Gruppenausstellung zu sehen mit dem Titel "Memory of the Future". Bei den Bildern darf man auch schon mal etwas näher ran, um zu erkennen, was genau sie darstellen. Aus der Nähe betrachtet eröffnet sich etwas Anderes. Wie bei den Werken von Johanna Flammer, die in ihren Bildern Haarfrisuren eingearbeitet hat.

Anmelden sind unter info@rosenhang-museum.de oder telefonisch unter 06471/39081. Während des Besuchs müssen die Besucher einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand halten.